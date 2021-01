Um homem de 25 anos foi preso em flagrante enquanto tentava roubar um motorista de aplicativo, de 38, no bairro Inácia de Carvalho, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (8). Essa é a quinta ocorrência envolvendo motoristas na Grande BH em oito dias.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o suspeito seria o autor de outros roubos a condutores na região.

Segundo a PM, durante patrulhamento, foi percebido um veículo em atitude suspeita. No carro, estavam o motorista e o suspeito. Antes da abordagem, o passageiro arremessou um objeto pela janela, fato que chamou a atenção dos militares.

Ao pararem o veículo, o motorista contou que estava sendo vítima de um assalto. Ele disse que recebeu uma chamada para uma corrida no bairro Planalto, em Belo Horizonte, com destino a São José da Lapa. O passageiro sentou no banco de trás e, próximo ao local de desembarque, ordenou que o motorista fizesse um desvio na rota. Nesse momento, ele encostou o que seria uma réplica de uma arma de fogo no pescoço da vítima, anunciando o assalto.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Ele confessou o crime aos militares e disse que roubaria o veículo e o dinheiro do motorista caso não fosse parado pela polícia. Ele confessou, ainda, ser autor de outros roubos a motoristas de aplicativo. Os veículos roubados eram vendidos pela quantia de R$ 3 mil, segundo disse à PM.

O suspeito foi reconhecido, por meio de fotos, por outras vítimas. Diante dos fatos, os militares foram até a residência do homem, onde apreenderam um celular e uma chave que seria de um veículo roubado anteriormente.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São José da Lapa.

