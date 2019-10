Um homem de 27 anos foi preso com 1.800 pinos de cocaína nesta sexta-feira (11), no bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte. Se cada pino fosse vendido a R$ 30, um traficante poderia receber R$ 54 mil com essas drogas.

De acordo com a Polícia Militar, populares deram a informação de que uma gangue, autoproclamada de Comando Terrorista da Alkimin, vinha fazendo um intenso comércio de drogas entre as ruas Alkimin e Boa Vista. Ao chegar ao local, os policiais viram o suspeito, que tentou fugir e se livrar de uma sacola preta, mas foi abordado.

Na sacola, havia 30 sacos plásticos, cada um com 60 pinos de cocaína. O suspeito assumiu que vende entorpecentes para a gangue da região.