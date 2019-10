Um homem de 37 anos foi preso por importunar sexualmente uma passageira de um ônibus da linha 608, Estação Venda Nova/Nova Pampulha, após o motorista acionar o botão de pânico do veículo na noite dessa dessa segunda-feira (30).

Segundo a Guarda Municipal, a vítima, de 45 anos, relatou aos agentes que o homem teria pulado a catraca e encostado o corpo nela. Por não gostar da atitude, ela pediu que não fizesse isso. Irritado, o homem ainda chegou a fazer ameaças de morte contra ela.

Os envolvidos na ocorrência foram legados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

No mês de outubro, a campanha da Prefeitura de Belo Horizonte de combate ao assédio no transporte público completa um ano com 14 suspeitos de assédio detidos. Entre janeiro e setembro de 2019 foram registradas 28 ocorrências de acionamento do botão do assédio, segundo dados do Centro Integrado de Operações (COP-BH).

