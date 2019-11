Um homem foi preso após furtar o celular de uma das duas vítimas de colisão fatal entre caminhão e trator na MG-190, em Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba, na tarde dessa sexta (8). A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Monte Carmelo, que atendeu a ocorrência, registrou as mortes do motorista do caminhão, de 29 anos, e do passageiro, 65. O acidente ocorreu no Km 3 da rodovia, por volta das 16h30.

Enquanto os militares atendiam a ocorrência, um morador da região aproveitou da situação e subtraiu o celular de um dos mortos. A ação foi vista por uma testemunha, que o delatou à polícia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Acidente

Segundo o condutor do trator, ele seguia pela estrada no sentido Monte Carmelo/Paracatu, na companhia de um ajudante, quando foi surpreendido pelo outro veículo, que invadiu a pista, causando a colisão.

Com o acidente, o caminhão tombou, e as vítimas foram arremessadas para baixo do veículo. Os ocupantes do trator sofreram ferimentos pelo corpo e foram socorridos para a unidade de saúde do município de Abadia.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Patrocínio.