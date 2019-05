Um homem de 55 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. O suspeito, conforme a Polícia Militar, jogou a esposa dentro de uma cisterna que tem 25 metros de profundidade. No momento do crime, o marido estava embriagado e contou a ajuda do filho, que fugiu. O caso aconteceu no fim da noite de terça-feira (29).

Confira vídeo do momento do resgate:

A PM disse que patrulhava o bairro Doutor João quando foi acionada por vizinhos do casal, que ouviram os gritos de socorro da vítima. Na residência, os policiais foram atendidos pelo suspeito, que tentou enganar e despachar os militares.

Contudo, os agentes ouviram os gritos de socorro da vítima e fizeram buscas no imóvel. Quando chegaram ao quintal, perceberam que o barulho estava vindo da cisterna. Como o buraco era muito profundo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a mulher, de 48 anos.

Ela foi resgatada consciente, mas com várias escoriações. Antes de ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa do município, ela contou que já havia apanhado do marido anteriormente.

O motivo da briga não foi esclarecido e o caso será investigado pela Polícia Civil.