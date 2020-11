Um homem de 26 anos foi preso por agressão e por manter uma mulher, de 34, em cárcere privado em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce. A prisão foi realizada no fim da tarde de segunda-feira (23).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima relatou que convive com o autor em união estável e que era mantida em cárcere privado sob ameaças do homem, que dizia que mataria os filhos e o pai dela caso fosse abandonado. A mulher também sofria agressões e, há dois meses, teve parte do corpo deformado após o companheiro lhe atear fogo.

Segundo a PM, ela ainda relatou que era agredida pelo suspeito com uma faca e uma barra de ferro. Nessa segunda, como consta no Boletim de Ocorrência (BO), a vítima foi incentivada a abandonar o local e apresentar as versões do fato.

A mulher foi encaminhada para o hospital da cidade, onde foi constatado vários cortes espalhados pelo corpo, e passará por procedimento cirúrgico no braço esquerdo por conta de uma fratura.

Leia mais:

Homem é condenado a 18 anos de prisão após matar marido da amante em BH

Polícia Federal deflagra operação contra corrupção em cinco cidades de Minas Gerais

Justiça autoriza e prefeitura fará a demolição de prédio que tombou em Betim