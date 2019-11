Após manter a namorada presa dentro de casa por cerca de 15 dias e impedí-la de frequentar a faculdade, um homem de 22 anos acabou preso pela Polícia Civil (PC) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A prisão do rapaz e libertação da vítima, também de 22 anos, aconteceu na noite de quarta-feira (30).

Conforme a polícia, a mulher estava presa em uma casa do bairro Alto Eldorado. De acordo com a delegada Ângela Fellet, a ação só foi possível após as denúncias anônimas de testemunhas, que entraram em contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. “Os policiais civis foram até o local e encontraram a mulher em condições insalubres”, contou a autoridade policial.

Segundo o relato da vítima aos policiais, ela teve um relacionamento com o suspeito entre os anos de 2016 e 2018, terminado o namoro em razão de ciúme doentio dele. “Segundo a jovem, em agosto de 2018, ela voltou a morar com o homem, pois estaria fragilizada, em decorrência da morte do padrasto. Ela estava fazendo faculdade de Educação Física, mas o suspeito teria proibido a vítima de frequentar as aulas”, explicou a delegada.

Mulher não podia sair sozinha de casa

Em seu depoimento, a vítima contou que, desde que retomou o relacionamento, ele passou a não deixá-la sair de casa sozinha, mas somente se ele também estivesse presente. Há 15 dias, a mulher inclusive teve que abandonar o trabalho.

Ainda de acordo com a delegada Ângela Fellet, até mesmo o celular da vítima estava sendo controlado e monitorado pelo suspeito. “Ele controlava as ações dela. Tinha acesso a todas as conversas e às redes sociais”, detalhou a policial.

Preso em flagrante por cárcere privado, o jovem acabou encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar a prática de outros possíveis delitos durante o cárcere privado, entre eles, maus-tratos.

