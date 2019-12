Um homem de 44 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (13), por se masturbar dentro de um ônibus em plena avenida dos Andradas, na altura do bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. O suspeito foi detido após uma jovem de 24 anos, que estava sentada ao seu lado no coletivo, acionar a polícia passando as características do suspeito.

O Hoje em Dia conversou com o cabo Márcio Ricardo Ribeiro, da 128ª Companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar (PM), que fez a prisão do suspeito de importunação sexual. "A vítima contou que estava dentro do ônibus da linha 9201 (Baleia/Nova Granada) quando o homem entrou e sentou ao lado dela. Com uma mochila no colo, tampando o pênis, ele começou a se masturbar", detalha o militar.

Ônibus foi parado pela polícia na esquina das avenidas Andradas com Mem de Sá

Ainda segundo ele, ao perceber a situação, a vítima saiu do lugar e sentou no fundo do coletivo, bastante nervosa e chorando muito. Foi então que uma outra passageira foi até ela e ouviu o relato. Neste momento, elas teriam percebido que outra mulher se sentou ao lado do suspeito e que ele continuava praticando o ato sexual.

"Foi então que elas resolveram descer do ônibus e ligar para a polícia. A minha viatura estava parada na Andradas, na esquina com a avenida Mem de Sá, quando chegou o chamado pelo rádio. O ônibus estava passando no exato momento. Demos a ordem de parada e, graças às informações detalhadas repassadas pela vítima, das características do suspeito, conseguimos identificá-lo e efetuar a prisão", completou o cabo Márcio.

"Nem funciona mais", alegou homem

Ainda de acordo com o policial militar, o suspeito negou o tempo todo ter cometido o crime. "Ele chegou a falar que isso era mentira, porque ele 'nem funciona mais', que não fazia nada nem com a esposa. Também disse que tem uma filha e que estuprador tem que ser castrado", detalhou o cabo.

Quando foram verificar no prontuário do suspeito, a PM descobriu que ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Após a prisão em flagrante, ele foi encaminhado para a Delegacia de Mulheres.

