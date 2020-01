Dois homens, de 53 e 61 anos, foram vítimas de um sequestro-relâmpago enquanto estavam na porta de um ferro-velho na BR-040, na altura do bairro Pindorama, região Noroeste de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (8). Um suspeito de 38 anos foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram abordadas por uma dupla armada, que obrigou os dois a entrar em um veículo. Os suspeitos seguiram até o bairro Teixeira Dias e tentaram um saque numa drogaria 24 horas. Como o local estava cheio, os bandidos decidiram liberar as vítimas e fugir no carro com os pertences delas.

Ao serem acionados, militares mostraram fotos dos suspeitos às vítimas, que reconheceram um deles. A PM foi, então, até o endereço e localizou o homem na porta de casa. Ele afirmou que é motorista de aplicativo e negou a participação no sequestro. O caso foi encerrado no Detran, porque o automóvel da vítima foi roubado.

Leia mais:

Quadrilha que assaltava residências é presa na região Nordeste de BH

Coronel vítima de tortura já caminha e pode ser transferido para o Hospital Militar