Está preso em Ipatinga, no Vale do Aço, um homem de 36 anos suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de apenas de 11 anos. A criança contou aos policiais que era ameaçada de morte quando se negava a fazer sexo com ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os abusos ocorriam na zona rural de Jaguaraçu, onde ele foi preso na última terça-feira (10). Familiares disseram que souberam do crime depois que a menina fez um teste de farmácia que deu positivo. Segundo eles, ela estava apresentando mudanças no corpo e vomitando.

A vítima disse que era violentada sexualmente há cerca de três anos e os abusos ficaram mais frequentes nos últimos dois meses, quando passou a morar com o pai, e que todas as relações sexuais eram feitas sem o uso de preservativo.

Para a PM, a menina contou que o suspeito sempre aproveitava dos momentos em que ficavam sozinhos para abusar dela. Informou também que só teve esse tipo de relação com o pai e que ele a ameaçava de morte caso fosse preso.

Ainda conforme a vítima, sempre que ela precisava de dinheiro para comprar algo, o autor aproveitava para pedir favores sexuais.

Aos policiais, o autor negou as acusações e disse que suspeitava do irmão dele.