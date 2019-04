Um homem de 27 anos, suspeito de praticar roubos na modalidade “saidinha de banco”, foi preso pela Polícia Civil no bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte.



Ele é apontado como um dos responsáveis por perseguir uma vítima que havia saído de um banco até uma concessionária do bairro Cidade Nova, roubando R$ 20 mil após ameças com uma arma de fogo. O crime aconteceu em novembro do ano passado e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as investigações, o suspeito de 27 anos e um comparsa, de 31, agrediram e ameaçaram o homem que havia acabado de tirar dinheiro da agência bancária. A dupla não conseguiu levar todo o dinheiro sacado porque parte dele estava em um envelope que a vítima escondeu debaixo de um dos carros da concessionária.

Um mês após a ocorrência, a Polícia Civil realizou uma operação para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, e prendeu o suspeito de 31 anos. Nessa mesma época, os policiais começaram a monitorar o outro suspeito, apontado nas investigações como autor de vários crimes de “saidinha de banco” na região Leste da capital.

O homem de 27 anos tem passagens por roubo e receptação de veículo furtado e roubado, enquanto o outro suspeito tem passagens pelos crimes de roubo, homicídio e homicídio tentado.