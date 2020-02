Um homem de 27 anos foi preso pela Guarda Municipal de Belo Horizonte suspeito de assediar uma adolescente de 15 no cortejo do Monobloco, na tarde desta terça (25), no entorno do Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um rapaz que estava com ele também foi detido.

Segundo a Guarda Municipal, os agentes foram acionados para intervir em uma confusão já na dispersão dos foliões. Ao chegarem ao local, perceberam que se tratava de um pai que iniciou a briga para defender a filha. A vítima identificou o autor como o homem que teria passado a mão nas partes íntimas dela durante a apresentação do bloco.

O suspeito foi detido e durante a revista, os guardas encontraram 10 comprimidos de ecstasy, porções de LSD e de cocaína, além de uma certa quantia em dinheiro.

A vítima, os pais e o agressor foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital, onde a ocorrência ainda está sendo registrada.

De acordo com a Policia Militar, seis crimes de importunação sexual foram registrados em Belo Horizonte, na segunda-feira (24) de Carnaval.