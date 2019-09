Um homem de 39 anos foi preso, nesta quinta-feira (26), em Baldim, na região Central do Estado, suspeito de estuprar três sobrinhos, de 10, 12 e 14 anos, além de uma amiga dos menores, que não teve a idade revelada. Segundo a Polícia Militar, os abusos da adolescente mais velha começaram quando ela tinha apenas 5 anos.

Os militares chegaram até o suspeito, após a jovem tentar tirar a própria vida no bairro Castelo, na Pampulha, em BH. Ela estava transtornada, chorando muito, e tentou se jogar da janela do quarto.

A adolescente foi contida pela mãe e pelo irmão, e foi encaminhada para o Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam). Após ser assistida por psicólogos, contou que vinha sendo abusada sexualmente pelo tio e que, desde os cinco anos, o homem passava a mão nas partes íntimas dela e também a obrigava a tocar as partes íntimas dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, os abusos seguiram dessa forma até ela completar 9 anos de idade, quando foi estuprada pelo autor na casa da avó, em Baldim.

Ele cometia os abusos sob constantes ameaças de que se ela contasse para alguém, ele sumiria com a mãe dela.

Segundo a menor, no dia 6 de setembro deste ano, ela estava no sítio da avó em companhia de uma prima e uma amiga quando foi acordada no meio da noite com o homem passando a mão em seus seios. As outras duas garotas também disseram que ele tocou as partes íntimas delas.

A vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens e examinada por uma médica, que constatou a ruptura do hímen. Durante os exames, ela explicou que nunca teve relações sexuais com outro homem, e que a única vez que isso aconteceu foi com o tio, quando tinha 9 anos, e contra a sua vontade.

Diante dos fatos, a PM prendeu o autor, que trabalha em uma escola infantil.

Ele negou as acusações, mas foi detido e levado para a delegacia, onde uma tia da menina de 14 anos também contou aos policiais que os filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 12 também relataram ter sido abusados.

O suspeito está à disposição da Justiça.

