Um homem foi preso e medicamentos de venda controlada apreendidos em uma farmácia no bairro Santo André, na região Noroeste de Belo Horizonte. Os remédios estariam sendo comercializados sem prescrição médica. A ação foi realizada nessa segunda-feira (3) pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

De acordo com a corporação, o trabalho teve início após uma denúncia encaminhada à vigilância sanitária. No loca, os policiais flagraram um homem, de 58 anos, saindo com diversos medicamentos de venda controlada.

"A equipe do Denarc ainda localizou blocos de receita em branco - incluindo receitas azuis, para medicamentos de venda controlada - além do carimbo de um médico, indicando a falsificação", informou a corporação, em nota.

As investigações prosseguem com o intuito de apurar se há outros envolvidos na venda irregular e na falsificação das prescrições médicas. A PCMG também informou que está checando a regularidade da documentação do estabelecimento onde os remédios eram vendidos.

