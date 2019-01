Um homem de 40 anos foi socorrido após ser atacado por abelhas, nesta quarta-feira (2), num sítio do distrito de Veríssimo, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi surpreendido pelo enxame quando capinava no fundo de casa. A vítima foi levada para o hospital e estima-se que tenha levado cerca de 200 picadas. As abelhas também foram para cima do cachorro da família, que conseguiu fugir.

O homem foi encaminhado ao posto médico de Veríssimo e passa bem. A previsão é de que os bombeiros voltem ao local na noite desta quarta para capturar os insetos, que devem ser transferidos para uma região mais afastada da cidade.

Outras três ocorrências de ataques de abelhas foram registradas pelos bombeiros da cidade no dia.

Recomendação

O Corpo de Bombeiros orienta a população para evitar movimentos bruscos e excessivos ao perceber a presença de enxames. É preciso fazer silêncio, porque as abelhas são atraídas por ruídos, principalmente os agudos. Examinar a área de trabalho antes de usar equipamentos motorizados também ajuda na prevenção de acidentes com os insetos.

A intervenção humana, como atear fogo, usar inseticida ou derrubar as colmeias, além de perigoso, atrapalha a captura. As crianças devem aprender desde cedo a não mexer com abelhas, vespas ou marimbondos. Mas caso ocorra o ataque, a vítima tem que proteger o pescoço e o rosto.

Ainda segundo os militares, as pessoas alérgicas à picada precisam evitar caminhadas em áreas de mata e procurar orientações médicas sobre o que fazer.