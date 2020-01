Um homem foi preso nesta quarta-feira (29), em Corinto, na região Central de Minas, por suspeita de aterrorizar moradores de um distrito com agressões e ameaças, feitas com uma espingarda e um bastão cheio de pregos, aparentemente inspirado na arma Lucille, destaque da série de TV “The Walking Dead”.

Após receber várias denúncias de moradores do distrito de Contria, a Polícia Militar Rodoviária intensificou o patrulhamento na região e localizou o homem às margens da rodovia MGC-220. Abordado, o homem tentou mentir sobre sua identidade, mas seu nome acabou sendo descoberto pelos policiais.

Ao ser confrontado com as informações da comunidade, o indivíduo confessou possuir uma arma de fogo, que estava escondida na casa de seu tio. No local, a polícia encontrou uma espingarda e o bastão de madeira com pregos.

De acordo com a polícia, após a prisão, vários moradores agradeceram, dizendo que o suspeito teria até ameaçado contaminar a água da comunidade.