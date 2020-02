Um homem de 24 anos é procurado pela polícia nesta sexta-feira (7), suspeito de matar a ex-namorada no quarto de um hotel no Centro de Belo Horizonte. A vítima, que ainda não foi identificada e tem entre 20 e 30 anos, foi encontrada com marcas de agressões e várias facadas no pescoço.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se hospedou no hotel na noite dessa quinta-feira (6), quando saiu conversando com alguém no celular e depois voltou na companhia da vítima. Pouco tempo depois, ele saiu novamente do hotel, sozinho e com uma mala na mão. Já a mulher foi encontrada morta no quarto.

Suspeito e vítima mantiveram um relacionamento por 6 meses e, segundo relatos colhidos pelos militares, depois que terminaram, o homem disse que iria para a Bahia, mas que queria ver a ex antes de ir.

Ele ainda não foi localizado e a faca utilizada do crime foi apreendida.

