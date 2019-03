Um homem foi torturado e mantido em cárcere privado por mais de 24 horas por supostos membros de uma facção criminosa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Após uma denúncia de que havia movimentação estranha de pessoas e gritos por socorro numa casa do bairro Cidade Ozanan, a Polícia Militar encontrou a vítima nesta sexta-feira (29). Muito ferido, o homem disse que estava no local desde a noite de quarta (27). Quatro homens foram presos e um menor foi apreendido.

A tortura teria acontecido porque a vítima havia tido um relacionamento amoroso com a ex-mulher de um suposto membro da facção criminosa, que não estava no local. Ao ser encontrado pela polícia, o homem estava com cortes na cabeça e hematomas pelo corpo, além de duas costelas fraturadas. Ele foi levado para a UPA, onde permanece em observação.

A vítima contou que, na quarta-feira, estava num bar e foi abordado por dois homens que disseram haver um desentendimento para ser resolvido. Logo depois, eles colocaram o homem dentro de um veículo VW Gol e seguiram até a residência em Cidade Ozanan. Lá, amarraram os pés da vítima e lhe deram chutes e pontapés.