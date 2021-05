Um pedreiro que havia perdido uma carteira com R$ 1.170 e documentos pessoais no Centro de Belo Horizonte foi surprendido, no último sábado (15), com a devolução dos itens por um homem que os encontrou na rua. A boa ação foi apoiada pela Guarda Municipal da metrópole.

De acordo com os agentes, um transeunte, que não quis se identificar, localizou o dinheiro na avenida Santos Dumont, na esquina com rua São Paulo, e procurou a corporação para localizar o proprietário dos bens. Como não havia nenhum telefone para contato na carteira, o cidadão honesto entregou aos guardas, alegando que estava atrasado para um compromisso.

A Guarda, então, iniciou uma busca nas redes sociais pelo nome do proprietário dos itens. O objetivo era tentar localizar algum contato do dono da carteira. Por sorte, havia um número de telefone na internet e os agentes conseguiram marcar um encontro com o sortudo, o pedreiro Stênio da Silva, de 42 anos.

Além de dinheiro, carteira continha documentos do trabalhador

"Me ligaram falando que haviam achado minha carteira. Fiquei muito feliz. Não só pelo dinheiro, como também pelos documentos", contou o trabalhador. Segundo ele, os R$ 1.170 eram a soma de duas semanas de trabalho e seriam usados para comprar um celular novo.

"Só percebi que havia perdido quando cheguei na loja. Não estava contando mais com esse dinheiro. Então, decidi que vou guardá-lo mais e não vou comprar o celular", disse.

