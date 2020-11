Um casal sofreu queimaduras após um incêndio em um motel na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Castelo, na região da Pampulha, na manhã desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, um homem contratou os serviços de uma garota de programa e, dentro do quarto, disse que estava armado, a agrediu e depois colocou fogo no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as fortes chamas tiveram início por volta das 9h. Os militares foram chamados e localizaram a mulher, de 45 anos, já na área externa do quarto. Ela sofreu queimaduras de primeiro grau.

Já o homem, de 34 anos, estava trancado no quarto. Os combatentes precisaram arrombar a porta para fazer o resgate. Ele já estava com queimaduras de segundo grau e inconsciente. Os militares realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o que possibilitou o retorno de sinais vitais.

O Samu deu continuidade ao atendimento às vítimas e os encaminhou para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O centro médico não divulga informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

Por volta das 10h30, os Bombeiros realizavam o rescaldo do estabelecimento, que teve uma cama, um aparelho de ar-condicionado e um armário destruídos.