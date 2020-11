Um homem de 30 anos foi preso após agredir a esposa com socos e tapas no rosto, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no domingo (1º). A vítima relatou à Polícia Militar que o sogro dela, de 57 anos, também participou das agressões e chegou a atingi-la na cabeça com uma cadeira. A violência só teria sido interrompida quando a mãe do marido dela interviu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 26 anos teria descoberto que o marido, com quem se relaciona há dez anos, poderia estar lhe traindo. Ela pediu que o companheiro deixasse a casa onde moram, motivando uma discussão.

O sogro chegou no momento e teria batido na cabeça dela com uma cadeira, fazendo com que a vítima fugisse para dentro de casa. No ambiente interno, o marido teria desferido um soco no rosto da vítima e tentado agredi-la mais vezes, mas teria sido impedido pela mãe dele.

À polícia, o marido afirmou que a discussão aconteceu por ciúmes e que teria apenas pegado a mulher pelo braço e a levado para dentro de casa. Ele negou que o pai tenha a agredido.