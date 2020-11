Quatro pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira (23) após uma perseguição policial no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um homem, armado com um revólver calibre 38, saltou do carro em movimento e trocou tiros com a Polícia Militar. Ninguém se feriu.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O.), durante patrulhamento no Aglomerado da Serra, a PM se deparou com um carro que havia sido roubado na noite de sábado (22) e iniciou o procedimento de abordagem. Entretanto, o veículo, ocupado por quatro pessoas - três homens e uma mulher -, começou a fugir.

Após pular do carro em movimento e disparar contra os militares, o homem tentou fugir por um beco, mas acabou encurralado. Ele largou a arma no chão e se entregou à polícia.

Quando o condutor saltou, um dos passageiros, que ocupava o banco de trás, tentou assumir o controle do carro. Porém, o automóvel desceu a rua desgovernado e bateu em outro veículo, que estava estacionado.

Aos policiais, a mulher, de 22 anos, disse que estava em uma praça do bairro Saudade, na regional Leste, acompanhada por um dos outros suspeitos, quando os outros dois comparsas chegaram no carro. Eles os convidaram para ir a um baile funk e, quando questionados sobre a origem do automóvel, disseram que estavam de “rolé”.

Os quatros foram encaminhados para a delegacia do Detran. Celulares também foram apreendidos com um dos rapazes, que tem passagens pela polícia.