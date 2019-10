A polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, tenta localizar um homem de 37 anos que é suspeito de espancar a namorada no meio de uma rua do bairro Mercês, na madrugada desta terça-feira (1º). A agressão aconteceu instantes após ele andar com o carro arrastando a mulher, de 38 anos, que estava sob o capô do veículo.

O casal estava na praça Dom Eduardo quando, por volta de 0h30, uma discussão entre eles teve início por motivo fútil, segundo o relato da vítima à Polícia Militar (PM). O suspeito estava em um Volkswagen Golf, e, por conta da briga, afirmou que iria embora. Nesse momento, a mulher entrou na frente do carro dizendo que não iria sair e, então, ele acelerou o veículo.

Tentando impedir a saída do namorado, a mulher então pulou no capô, sendo levada sobre o veículo, aos gritos de socorro, por cerca de um quarteirão. Na esquina das ruas Barão do Triunfo e Episcopal o homem parou o carro e começou a desferir socos e chutes na namorada, que ainda foi jogada no chão, sofrendo escoriações no couro cabeludo e outras partes do corpo.

A PM foi acionada por moradores do local, que ouviram os gritos. A vítima foi socorrida e, ao mesmo tempo, uma viatura se deslocou até a casa do agressor, que não foi localizado.

O caso de violência contra mulher será investigado pela Polícia Civil (PC).

Leia mais:

Homem é morto com facada após perguntar se mulher com bebê não queria 'dar mamá' para ele

Cabo é suspeito de tentativa de feminicídio na Pampulha; PM irá apurar

Mulher é mantida em cárcere privado em Sete Lagoas por homem que conheceu pelo Facebook

Patrulha de Violência Doméstica da PM será expandida em Minas