Um vídeo circula pelas redes sociais com cenas de agressões ocorridas em uma movimentada praça do centro de João Monlevade, na Região Central de Minas. As imagens de uma câmera de segurança flagram o momento em que um homem de 35 anos ataca, sem qualquer aviso, uma mulher por trás e bate várias vezes na cabeça dela. Em seguida, outros homens partem para cima do agressor e lhe dão socos e chutes.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no dia 26 de outubro e o suspeito que agrediu a mulher apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas. Ele alegou que a agressão aconteceu porque suspeitava de que a mulher fosse culpada pela morte de um amigo, mas a vítima informou que nunca havia visto o homem antes. Os dois receberam atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria e o suspeito foi ouvido e liberado, de acordo com a Polícia Civil. Os outros homens que aparecem nas imagens não foram localizados, mas a investigação segue em andamento.