Após se desentender com a avó, um homem incendiou parte da própria casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros informou que o rapaz, cuja identidade não foi revelada, teria tentado tirar a própria vida ao atear fogo no lar e permanecer no local. O motivo do desentendimento com a avó não foi divulgado.

Acionados, os militares controlaram as labaredas, que se concentraram em apenas um dos quartos do imóvel.

O homem foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital.

De acordo com os a corporação, "Houve queima de todo mobiliário e roupas do quarto, assim como danos parciais na sala, e chamuscamento da pintura de todos os cômodos".

O caso será investigado pela Polícia Civil.