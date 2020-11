O desentendimento entre um casal quase termina em tragédia pior na noite desse sábado (7) em Francisco Sá, no Norte de Minas. Isso porque um homem decidiu colocar fogo na própria residência após uma discussão com a companheira. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a esposa, de 30 anos, relatou que o homem se arrependeu do fato rapidamente e tentou extinguir as chamas, mas já era tarde demais: duas aves domésticas foram incendiadas, parte do telhado da casa caiu e diversos itens, como sofá, cama, televisão e geladeira, foram destruídos pelo fogo.

O incêndio

O caso ocorreu no bairro Dedé de Suplício, por volta das 22 horas desse sábado. Logo que chegaram ao local, os militares isolaram a área e desligaram o fornecimento de energia elétrica.

Ao todo, cerca de 1,5 mil litros d'água foram utilizados na operação, que durou aproximadamente 30 minutos e ainda contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

No interior da residência, os bombeiros localizaram um galão de gasolina e um botijão de gás. Os itens foram registrados pela PM e, em seguida, entregues à moradora da residência.