Uma jovem de 25 anos foi esfaqueada nas costas durante uma briga, na tarde desse domingo (17), no bairro Ipiranga, na região Nordeste da capital. De acordo com a Polícia Militar, um homem, de 47 anos, armado com uma faca, entrou em um restaurante onde estavam sua ex-companheira, de 46 anos, e a irmã dele. Segundo testemunhas, o homem aparentava estar embriagado e chegou dizendo que mataria todos.

O agressor conseguiu acertar as costas de uma funcionária do estabelecimento, de 25 anos. A jovem caiu no chão, mas conseguiu se levantar e fugiu do local. Ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul e não corre risco de morte.

Em seguida, o homem afirmou que mataria a irmã e a ex. No entanto, nesse momento, um homem desconhecido chegou ao local e deu uma paulada na cabeça do agressor, que caiu ao chão. O homem foi rendido pelas próprias mulheres.

Ele foi encaminhado para a mesma UPA da vítima e, posteriormente, levado para a Delegacia de Mulheres. A polícia não localizou o homem que desferiu a paulada no agressor.

À polícia, o homem afirmou que foi ao restaurante para conversar e que pegou a faca no próprio local. Ele foi preso.