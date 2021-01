Um homem de 37 anos desapareceu, na noite de sábado (2), após cair no rio rio Cipó, em Santana do Riacho, na região Central de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros mantém as buscas no local.

A vítima estava acompanhada de um amigo, que acionou os bombeiros relatando que o homem teria escorregado e caído nas águas do rio, próximo da comunidade Varginha.

A corporação recebeu informações, na manhã deste domingo (3), de que populares teriam visto um corpo flutuando numa das margens do rio.