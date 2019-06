Para tentar forçar a companheira a voltar para casa, um homem de 27 anos fez vídeos e fotos com uma faca no pescoço do próprio filho, de 3 anos, e enviou para a mulher e um amigo, na noite de domingo (2), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito acabou preso em flagrante após a família acionar a polícia.

Segundo o registro feito pela Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada na casa do casal, na rua Attilio Ângelo Paula, no bairro Valim de Mello, por volta das 22h. A mãe da criança, de 22 anos, contou que estava com os dois filhos, de 3 e 4 anos, na casa de sua avó quando o seu marido chegou bastante embriagado ou drogado.

No portão, o suspeito bastante descontrolado começou a exigir que a esposa fosse embora para casa com as crianças, ou ele pularia o muro, quebraria tudo e iria matá-la. Vendo a agressividade do companheiro, a vítima disse que não iria enquanto ele permanecesse sem controle, momento em que ele se apossou dos dois filhos e fugiu.

Assim que chegou em casa, o homem passou então a enviar fotos e vídeos pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp para a mulher e um amigo deles, sendo que nas imagens ele aparecia com uma faca no pescoço do garoto mais novo. Ele também mandou mensagens de texto ameaçando matar os dois filhos e se matar em seguida caso a mulher não voltasse para ele.

Diante da situação, o amigo do suspeito de 38 anos, que recebeu as mensagens, foi até a casa e, após algum tempo de conversa, convenceu o homem a largar a faca. Pouco depois, ainda de acordo com a PM, uma viatura chegou na residência e o suspeito tentou fugir correndo, mas acabou contido e preso.

A faca usada por ele nas ameaças foi localizada e apreendida. O caso foi repassado para a Delegacia de Plantão de Uberaba.

