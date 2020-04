Um homem de 26 anos foi detido em Caratinga, no Vale do Rio Doce, na manhã desta terça-feira (28), por descumprir o período de quarentena após testar positivo para a Covid-19. De acordo com a Polícia Militar, ele é morador de Ipatinga, do Vale do Aço, passou mal na quinta-feira (23) e estava em isolamento em casa após ser atendido no Hospital Márcio Cunha.

De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, ele é o 17º caso confirmado na cidade. O resultado foi divulgado pelo município na manhã desta terça-feira (28).

Já a Secretaria de Saúde de Caratinga informou que ele estava na cidade visitando a namorada, que mora no bairro Anápolis. Ela é agente comunitária de saúde e não apresenta os sintomas da doença. Ainda conforme a pasta, a funcionária vai ficar isolada até que seja descartada ou confirmada a contaminação pelo novo coronavírus.

O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Ele se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal. A Secretaria de Saúde de Caratinga informou que o jovem já retornou para Ipatinga.

Conforme boletim epidemiológico, Caratinga não tem nenhum caso confirmado de novo coronavírus. Há 254 notificações da doença e três mortes em investigação.