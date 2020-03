Um homem de 44 anos, que esteve na Europa recentemente e apresentava sintomas relacionados ao coronavírus (Covid-19), fugiu do Hospital Mater Dei, no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de BH, na madrugada deste sábado (14), enquanto estava isolado e à espera do resultado do exame. A Polícia Militar foi chamada ao local e registrou um boletim de ocorrência. Segundo a PM, o paciente deu entrada por volta das 21h30 dessa sexta-feira (13), com tosse, coriza, dor de orofaringe, mal-estar e prostração.

O homem relatou ao centro médico que retornou a BH, no dia 6 de março, de uma viagem ao norte da Alemanha. Dois dias depois, iniciaram os sintomas citados, que pioraram na última quarta-feira (11). Na madrugada deste sábado, o homem aguardava o resultado do exame específico para a doença, em um local isolado do hospital.

Em determinado momento, porém, ainda sem o resultado do exame, o paciente evadiu do Mater Dei e não foi mais localizado. Segundo a PM, um enfermeiro informou que ele estava muito ansioso e queixava de ter síndrome do pânico.

Ainda segundo relatos, o exame não foi pago pelo paciente e o documento permanece indefinido, à espera de mais testes laboratoriais para conclusão. À PM, o hospital informou que cumpriu o protocolo para esse tipo de situação e reportou a suspeita de coronavírus ao Ministério da Saúde.

A reportagem procurou a assessoria do Hospital Mater Dei e aguarda retorno.