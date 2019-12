Um homem de 29 anos foi encontrado em estado gravíssimo, após ter sido espancado, em cima da linha férrea no Centro de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (19). A vítima, que estava com uma tornozeleira eletrônica e havia saído do presídio no dia anterior, sofreu um trauma cranioencefálico gravíssimo, após receber vários golpes no rosto e na cabeça.

A Polícia Militar localizou a vítima a partir de informações de uma pessoa que passou pelo local e viu a vítima completamente ensanguentada. Antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os policiais tiveram de retirar o homem de cima dos trilhos, pois avistaram a aproximação de um trem. O homem depois foi socorrido ao Hospital Regional de Betim e a identificação foi possível por causa da tornozeleira.

A perícia esteve presente e fotografou pedras sujas de sangue, que podem ter sido usadas no crime por uma ou mais pessoas, além de uma camisa de malha e garrafas de vidro quebradas. Haverá buscas por imagens nas câmeras de segurança de comércios da região.