Um homem, de 41 anos, confessou ter matado uma mulher, de 28 anos, considerada desaparecida pela família desde janeiro deste ano. O corpo dela ainda não foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, ele também é considerado responsável pela morte da filha dela, de 1 ano e 8 meses.

O corpo da menina foi encontrado, com hematomas, às margens do Anel Rodoviário, no bairro Olhos D’Água, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com o delegado Alexandre Oliveira, que coordenou as investigações, o suspeito mantinha um caso extraconjugal com a vítima e ela engravidou. “Essa gravidez foi o que definiu a morte da Fernanda”, aponta.

O autor e mulher dele já estavam presos desde 7 de abril, mas os esclarecimentos sobre os homicídios foram feitos nesta quinta-feira (10). As investigações apontaram que no dia do crime o suspeito marcou um encontro com vítima e ela levou a filha junto. Os dois discutiram dentro do carro e o autor dirigiu até o local do crime, um terreno de sua propriedade, na zona rural de Congonhas.

Em depoimento, ele havia dito que ela o teria empurrado e ele apenas reagiu. Em seguida, ela teria caído e batido a cabeça na carroceria do carro.

Ainda na versão do suspeito, ele teria se desesperado com a situação e, por horas, ficou pensando no que fazer. Ainda segundo o investigado, ele voltou para casa e, no dia seguinte ao crime, decidiu jogar o corpo da mulher no rio Maranhão, que corta as cidades de Congonhas e Conselheiro Lafaiete.

Em seguida, ele alegou ter retornado para casa, trocado o carro dele pelo da esposa e dirigido até Belo Horizonte, onde deixou a criança, ainda viva, na beira da rodovia.

No entanto, uma testemunha confirma a discussão entre os dois em razão da gravidez, já que a vítima queria que ele assumisse o filho, mas que, após a mulher ter batido a cabeça, o homem continuou com as agressões. Ele ainda teria colocado o corpo da vítima em um latão metálico, jogado gasolina e tentado atear fogo no corpo dela, porém sem sucesso. O homem teria então retornado para casa, onde a esposa dele fez a criança tomar um remédio de uso controlado.

Em seguida, o ele teria comprado grande quantidade de diesel, retornado ao local do crime para tentar novamente atear fogo ao corpo da mulher. Os restos mortais foram jogados no rio.

Agora a polícia trabalha para encontrar o corpo da mulher.