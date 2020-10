Um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira (21) por suspeita de envolvimento em um sequestro relâmpago realizado no dia 10 de agosto, no bairro Céu Azul, na região da Pampulha.

O homem teria abordado uma mulher dentro de um carro enquanto ela estava parada em um semáforo, a ameaçando com uma faca. Ele entrou no veículo pela porta traseira e mandou que ela dirigisse até uma rua erma, onde o suspeito amarrou as mãos da vítima e a amordaçou com uma blusa de frio. Depois disso, ele teria colocado a mulher no porta-malas do carro.

Ao encontrar um cartão de crédito na bolsa dela, ele obrigou a vítima a passar a senha para um saque de R$ 500. A mulher foi deixada em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e o carro foi abandonado em uma rua na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para apurar a possível participação do suspeito em outros crimes, com o mesmo modo de agir.