Um homem de 40 anos morreu afogado neste domingo (15) após pular no rio Paraibuna, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O caso aconteceu próximo à Estrada do Caracol.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi localizado submerso e foi feito um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, mas não foi possível salvá-lo. A morte foi constata por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As duas filhas da vítima estiveram no local e acompanharam toda a ação de salvamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, é recomendado aos banhistas que não pulem em rios, lagoas e açudes desconhecidos. Também é importante evitar saltos de locais elevados e não fazer uso de bebida alcoólica.