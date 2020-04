A prefeitura de Mariana confirmou na manhã desta quarta-feira (1°) a morte de um homem por coronavírus. Com isso, o número de mortes em Minas Gerais por causa da doença sobe para três, conforme confirmou a Secretaria de Estado de Saúde em seu balanço atualizado da Covid-19 no Estado. Até a última terça-feira (31), eram duas as mortes confirmadas para a doença, sendo de dois moradores de Belo Horizonte, um homem de 66 anos e uma mulher de 82. Ambos faziam parte do grupo de risco.

Por meio do Instagram oficial da prefeitura de Mariana, o secretário municipal de Saúde, Danilo Brito, confirmou a morte e lamentou que a evolução do caso foi muito rápida, embora o homem de 44 anos não fizesse parte do grupo de risco.

"No nosso entendimento é uma transmissão comunitária, porque o paciente não deslocou para regiões de risco e nem para fora do país. Ele teve toda a assistência desde o uso de aparelhos respiradores até transferência para hospital de Belo Horizonte. Foi uma evolução muito rápida para um paciente fora do grupo de risco", disse.

O homem morreu na última segunda-feira (30) e, desde então, o óbito era investigado. Até o momento, em Mariana, há dois casos confirmados da doença e outros 19 em investigação.

