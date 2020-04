Divinópolis pode ter registrado a segunda morte por Covid-19, de acordo com a Central de Regulação do Samu Oeste, que atendeu chamado para um homem de 45 anos, no bairro São Roque, que faleceu ao chegar ao Complexo de Saúde São João de Deus. Segundo o órgão de saúde, por volta das 23h30 da sexta-feira (10), o serviço médico foi acionado para atender um homem que apresentava alterações críticas nos sinais vitais.

Durante o deslocamento para a unidade de saúde, o quadro clínico do paciente apresentou piora, com dificuldade para manter a consciência. Ao chegar ao Complexo de Saúde São João de Deus, o homem teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Em nota o Samu afirma que não pode confirmar se a morte foi causada pelo Covid-19, uma vez que o paciente estava gravemente enfermo, com informações e dados clínicos não compatíveis com a doenca, até aquele momento. No entanto, a suspeita não é descartada.

Evolução dos casos

Até ontem (11) Minas Gerais registrava 750 casos confirmados para Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento são 17 óbitos confirmados, três ainda não foram catalogados, outros 107 estão em investigação e 143 foram descartados. Minas ainda anota 58.979 casos suspeitos, que aguardam confirmação.