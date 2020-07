Um homem de 51 anos foi preso por suspeita de ter matado e decapitado o namorado da ex-companheira, em março deste ano, na ocupação Vitória, na região Norte de Belo Horizonte. O crime, que teria uma motivação passional, foi testemunhado por um menino de 12 anos, filho da ex do investigado.

O suspeito é o responsável pelas ligações clandestinas de energia elétrica na ocupação e também será investigado por fraude, de acordo com a Polícia Civil. Por ter esse papel na comunidade, o homem era protegido pelos traficantes locais. Ao ser preso, ele estaria em posse de um facão que teria sido usado no crime.

De acordo com a polícia, o suspeito teve um relacionamento com a mulher por três meses no ano passado e ficou incomodado ao vê-la com outro namorado. A vítima teria se mudado para a casa dela apenas 13 dias antes do crime.

Policiais informaram ainda que, mesmo após o fim do relacionamento, o investigado continuava a frequentar a casa da ex sob o pretexto de que precisava de ajuda para regular a dosagem de um remédio, o qual fazia uso de forma contínua. Quando o novo namorado exigiu que a mulher cortasse relações com o ex, este ficou muito nervoso e matou o rival, usando uma espingarda e um facão.