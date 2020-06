A Polícia Civil prendeu um homem de 77 anos por suspeita de ter abusado sexualmente de, pelo menos, sete crianças em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão aconteceu na última terça-feira (9), mas o caso só foi apresentado à imprensa nesta segunda (15).

A denúncia foi feita por duas mulheres que teriam sido abusadas há mais de 20 anos pelo suspeito. Preocupadas com uma criança que estava frequentando a casa dele, para brincar com a neta do idoso, as mulheres decidiram acionar a polícia. A criança confirmou que vinha sendo abusada há dois anos.

As investigações indicaram que o investigado tinha um bom relacionamento com as famílias das vítimas, com acesso facilitado às crianças, que ainda recebiam doces e dinheiro.

Todas as vítimas, na ocasião das agressões sexuais, estavam com idades entre cinco e 11 anos, sendo que algumas delas foram molestadas por anos, enquanto outras sofreram o abuso em uma ocasião.

O suspeito, que não possuía passagens criminais, foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.