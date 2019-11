Bombeiros fazem buscas desde a manhã deste sábado (16) no rio Paraibuna, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após um homem de aproximadamente 35 anos desaparecer depois de perder o controle do carro que conduzia e ir parar dentro do corpo d'água. O acidente aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (15), ainda segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação chegou a ir ao local na hora do acidente, entretanto, devido às condições de visibilidade, as buscas foram interrompidas e reiniciadas no início da manhã deste sábado.



Segundo informações de testemunhas, o motorista tentou fazer uma curva na avenida Garcia Rodrigues Paes, no bairro Barbosa Lage, e acabou perdendo o controle da direção e caiu nas águas do rio. Uma das pessoas do local contou ainda ter visto a vítima já fora do veículo, porém, acabou submergindo depois e não reapareceu.

Por volta da 6h deste sábado, os bombeiros receberam ligações informando que havia um corpo boiando no rio Paraibuna, a cerca de 3 km do local do acidente.

Diante disso, equipes se deslocaram até o local e realizaram uma varredura até a altura do bairro Vila Ideal, mas a vítima não foi encontrada. As buscas continuam, mas, ainda de acordo com os bombeiros, não é possível fazer buscas por mergulho por conta do alto índice de contaminação do rio. Com isso, os militares descem a margem em busca de algum sinal.

