Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, em Conselheiro Pena, por abusar sexualmente da filha de 12 anos. Ele mora na região metropolitana de Belo Horizonte, mas estava na cidade da região do Rio Doce, na casa da ex-sogra, sob a justificativa de querer passar mais tempo com a garota, que mora com a mãe.

Na casa da avó da adolescente, o homem e a menina dormiam junto na mesma cama, até que na noite da última quinta-feira (27), ela acordou e percebeu que estava sendo molestada por ele. A delegada Izabella Menegassi Dutra, responsável pelo caso, explica:

"Ela tinha ido passar a noite na casa da avó materna para ficar mais tempo com o pai, que é ex-companheiro da mãe dela. Os dois - pai e filha - dormiam no mesmo quarto e compartilharam a mesma cama. Durante a madrugada a adolescente acordou despida e sendo molestada. Ela saiu do quarto e foi buscar abrigo no quarto da avó materna, mas a princípio, não contou nada pra ninguém".

Na manhã do dia seguinte, ela contou para uma amiga na escola e as duas foram, juntas, contar para a mãe da vítima.

A Polícia Civil localizou o suspeito e ele foi preso. Durante a lavratura do flagrante, foram constatados indícios do crime e a prisão acabou sendo convertida de flagrante para preventiva. O suspeito irá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

