Um homem de 46 anos morreu após o carro em que ele conduzia invadir a contramão e bater de frente contra um caminhão na BR-116, em Itambacuri, na região do Rio Doce. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fugia de uma perseguição policial quando o acidente ocorreu na tarde dessa segunda-feira (24).

Ainda de acordo com a PRF, ele havia agredido e ameaçado a esposa de morte. Ela foi até um quartel da cidade denunciá-lo e, enquanto conversava com os militares ele fugiu. Durante a perseguição, o condutor entrou na rodovia federal e teria jogado o carro contra outro veículo que vinha na contramão, mas o motorista conseguiu desviar. Em seguida, o homem jogou o carro contra um caminhão que vinha no sentido contrário e morreu na hora. No caminhão havia três ocupantes, que não se feriram.

A PRF informou que o caso foi registrado como acidente de trânsito, mas uma investigação apontará se a vítima tinha a intenção de se matar.

A viúva contou aos policiais que o marido tinha um ciúme doentio e durante uma discussão, ele teria pegado uma faca e cortado as mãos dela. Ela saiu para pedir ajuda aos militares e neste momento ele aproveitou para fugir.