Uma discussão em família resultou na prisão de um homem de 39 anos, no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte. Ele teria esfaqueado o sogro, de 57, e o cunhado, de 36. O crime, registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Militar, ocorreu na noite desse sábado (1º), na rua Mangaratiba.

Testemunhas revelaram aos policiais que os envolvidos estavam em um bar em frente à casa do senhor de 57 anos, que, por sua vez, estaria acompanhado da namorada. A mulher teria contado que decidiu deixar o local e ir com uma amiga para uma oficina próxima, porque sabia que o namorado e os parentes faziam piadas desagradáveis quando bebiam.

Assim que as duas saíram do bar, o homem de 39 anos teria “brincado” que iria para a oficina se encontrar com elas, dando início à confusão.

Copo no rosto

Um deles não gostou do comentário e partiu para cima do outro, atingindo-o no rosto, com um copo. Amigos separaram a briga e o homem alvo da agressão física disse que iria embora, mas deu a volta no quarteirão e voltou com uma faca, dando continuidade às agressões.

O pai, no intuito de defender o filho, deu uma paulada no braço do agressor, para que soltasse a faca. O homem armado, no entanto, atingiu também o pai e acabou detido pelos policiais e encaminhado à delegacia. Os três foram medicados, segundo a Polícia Militar.

