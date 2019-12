Uma mulher de 24 anos procurou a polícia na noite desse sábado (28) para relatar que foi estuprada por um homem, no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, mediante ameaça de ataque de pit bulls. Uma adolescente de 14 anos, moradora da região, também teria sido vítima do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi até o aglomerado para se encontrar com a adolescente que havia conhecido por meio de uma rede social. Elas participaram de um baile, onde tiveram contato com um rapaz.

A mulher pediu carona para este homem até o carro dela, mas ele não cumpriu o pedido. Ele levou as duas jovens para a casa dele e ameaçou soltar dois cães da raça pit bull para cima delas, caso tentassem fugir. Neste momento, ele teria estuprado as duas.

Depois de liberá-las, as duas procuraram por um líder de facção criminosa no bairro para contar o que aconteceu. Em vez de oferecer ajuda, ele teria mandado um grupo agredi-las. As duas ficaram com hematomas e feridas, e tiveram os cabelos cortados.

A mulher de 24 anos procurou atendimento na UPA Leste e foi transferida para o hospital Odilon Behrens, onde fez o registro da ocorrência. Foram feitas diligências, mas até o momento a polícia não prendeu o suspeito, não encontrou a adolescente e nem o carro da vítima.

