Um homem ficou ferido após o carro em que estava capotar na avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (1º).

A vítima, um homem de 28 anos, foi socorrida por um militar do Corpo de Bombeiros que passava pelo local. Após os primeiros atendimentos médicos, consciente, o motorista foi levado pelo Samu para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII queixando-se de dores na cabeça e nos membros superiores.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. Segundo a Polícia Militar, a via ficou interditada parcialmente no sentido Centro por cerca de 30 minutos, sendo liberada logo após a regirada do veículo do local.

