Um homem de 34 anos ficou ferido após explosão em uma fábrica de fogos de artifício no início da tarde desta sexta-feira (4) em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste do Estado. A vítima sofreu queimaduras em 80% do corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no povoado de Martins Guimarães.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e trazida de helicóptero o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

As causas do acidentes serão investigadas.

Aguarde mais informações.