Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (12) mostra o exato momento em que um homem é quase atingido por um raio, durante a chegada de uma tempestade, em Minduri, a 295 quilômetros de Belo Horizonte.

A impressionante gravação foi feita no domingo (10) pelo vereador e produtor rural José Omar Oliveira, o Mazinho, como é conhecido na cidade do Sul de Minas, quando estava com um amigo na Serra do Cupim, mostrando a chegada de uma forte chuva na região.

"Natureza de Deus... eu vou te falar. Céu limpinho e ali já começa. Céu limpo, tarde de sol. Agora, olha para você ver como que está o Minduri". É neste momento que surge um clarão seguido de um estrondo. Na sequência, gritos e correria.

Conforme o vereador compartilhou para amigos em um grupo de WhatsApp, o raio atingiu o chão e ninguém se feriu.

Confira o vídeo:

