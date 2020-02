Um homem de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (6) depois de espancar a mulher dele, de 46. A vítima apanhou após ter tirado satisfação com o companheiro ao se deparar com uma traição na própria casa, no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 4h, na rua Maria Antonina Alves. De acordo com a polícia, ela chegou em casa e encontrou o marido na companhia de outra mulher. Diante do flagra, a vítima foi tirar satisfação, momento em que as agressões começaram. Ele teria jogado uma cadeira nela, dado socos e chutes. Ainda conforme os militares, o suspeito também teria feito ameaças de morte contra ela.

Ele fugiu e horas depois foi localizado e preso na casa dos pais. A ocorrência foi encerrada na Delegacia Especializada da Mulher.

A mulher foi encaminhada para Upa de Venda Nova com dores pelo corpo, onde ficou em observação.