Um homem de 40 anos furtou um ônibus para, segundo ele, ir à delegacia registrar uma ocorrência contra a esposa e, no caminho, colidiu o coletivo contra um carro de passeio, no bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desse sábado (13).

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus da linha 8501 (Maria Goretti/ Engenho Nogueira) estava estacionado no ponto final de viagem, por volta das 14h40, na rua José Moreira Barbosa, no São Marcos, com a chave inserida na ignição. À PM, o autor do furto relatou que decidiu adentrar ao coletivo para ir à 22ª Companhia da polícia, no bairro São Paulo, para registrar um desentendimento com a esposa.

No caminho, porém, ele colidiu o veículo de grande porte contra um automóvel Chevrolet Ônix, na rua Edson Luiz Miranda, no bairro Maria Goretti. Segundo o motorista do carro pequeno, o homem não parou o coletivo e, por isso, ambos foram para a delegacia.

Já na sede da 22ª Companhia, se encontraram o autor do furto, o motorista do ônibus e o motorista do Ônix. Todos registraram suas respectivas ocorrências. Segundo a PM, o pai do homem que furtou o ônibus relatou que o filho é pessoa com transtorno mental e faz tratamento psiquiátrico em BH.

O caso foi encaminhado para o Detran da capital.