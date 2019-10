Um homem, de 41 anos, foi preso, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, neste domingo (29), por suspeita de invadir uma agência do Banco do Brasil e furtar equipamentos de caixas eletrônicos. Após ser detido pela Polícia Militar, o homem teria ameaçado e tentado agredir policiais.

De acordo com a corporação, logo que chegou a informação de que um homem teria danificado caixas da agência, foi feito rastreamento. O suspeito foi visto na avenida Prudente de Morais com uma estrutura metálica com quatro baterias e um nobreak. Ao avistar os militares, o homem largou os objetos e tentou fugir, mas foi contido.

Ao ser transportado dentro do compartimento fechado tipo cofre da viatura policial, o homem teria dado vários chutes na estrutura do compartimento, de acordo com a PM. No boletim de ocorrência, consta também que ele foi levado a uma UPA, mas teria agredido os funcionários da unidade e negado atendimento médico.

